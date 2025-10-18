Visites intergénérationnelles Musée des Beaux-Arts de Dole Dole

Visites intergénérationnelles Musée des Beaux-Arts de Dole Dole samedi 18 octobre 2025.

Visites intergénérationnelles

Musée des Beaux-Arts de Dole 85 Rue des Arènes Dole Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 15:00:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Dans le cadre des Semaines d’information sur la Santé mentale en Pays dolois.

Le musée des Beaux-Arts de Dole vous propose une découverte des nouvelles salles d’Histoire de Dole, suivie d’une balade historique en ville ponctuée d’une pause goûter et rafraichissement à la maison des Orphelins. Sur réservation au 03.84.79.25.85 ou à reservation-musee@dole.fr .

Musée des Beaux-Arts de Dole 85 Rue des Arènes Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 79 25 85 accueil-musee@dole.org

English : Visites intergénérationnelles

German : Visites intergénérationnelles

Italiano :

Espanol :

L’événement Visites intergénérationnelles Dole a été mis à jour le 2025-09-17 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE