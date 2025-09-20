Visites jeune public, des coulisses et architecturale du théâtre Le Phénix – Scène nationale Valenciennes Valenciennes

Gratuit, sur réservation

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Visite architecturale, coulisses du théâtre, parcours jeune public… ou une écoute immersive sur le parvis avec Le Bruit de l’air. Les JEMP révèlent des facettes inédites du Phénix et de Valenciennes.

Tout le détail sur lephenix.fr

Construit en 1998 et conçus par les architectes Emmanuel Blamont et Lou Caroso Neiva, anciens associés de Jean Nouvel, le phénix est l'un des équipements culturels les plus remarquables entre Paris et Bruxelles. Il fait partie du paysage patrimonial de Valenciennes aux côtés d'édifices historiques comme l'église Saint-Géry ou la sous-préfecture. Le Phénix est équipé d'un grand théâtre de 760 places, un studio de 177 places et de plusieurs espaces de répétitions.

