Visites jumelées avec le Domaine de Malagar Château Toulouse-Lautrec Saint-André-du-Bois

Visites jumelées avec le Domaine de Malagar

Château Toulouse-Lautrec 1300 route de Malromé Saint-André-du-Bois Gironde

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Partez à la découverte de deux propriétés emblématiques labellisées Maisons des Illustres le temps d’une journée. Vous serez accueilli au Domaine de Malagar, ancienne demeure de l’écrivain François Mauriac, et au Château Toulouse-Lautrec, ancienne demeure familiale du peintre Henri de Toulouse-Lautrec pour deux visites guidées d’exception. .

Château Toulouse-Lautrec 1300 route de Malromé Saint-André-du-Bois 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 76 25 42 visite@chateautoulouselautrec.com

