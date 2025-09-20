Visites jumelées du musée et de l’atelier des grès flammés de Marcel Ferry Musée de la Terre Rambervillers

Visites jumelées du musée et de l’atelier des grès flammés de Marcel Ferry 20 et 21 septembre Musée de la Terre Vosges

4 € pour les adultes, 1 € pour les moins de 18 ans, et gratuit pour les moins de 11 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Le musée de la Terre et de la Céramique vous propose de partir à la découverte du dernier atelier de grès flammés, au cœur de Rambervillers : celui de Marcel Ferry.

Une occasion unique de plonger dans un savoir-faire artisanal rare et authentique.

Musée de la Terre 1 rue de la Faïencerie, 88700 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est 03 29 65 05 03 http://www.museedelaterre.com https://www.facebook.com/musee.de.la.terre.de.rambervillers/ Les collections du musée de la Terre de Rambervillers, qui ne cessent de s’enrichir, sont représentatives de l’histoire artistique et industrielle de la région. La production faïencière attribuée à la manufacture de Rambervillers, en activité de 1738 à 1866, y est naturellement bien représentée. Le visiteur pourra également admirer cent vingt pots à pharmacie provenant de l’ancien Hôtel-Dieu.

Rambervillers fut aussi le berceau des grès flammés, nés de la rencontre entre l’industriel Alphonse Cytère et des artistes renommés de l’École de Nancy : Louis Majorelle, Pierre Claudin, Eugène Vallin, Jacques Grüber, Joseph Mougin, etc. Leurs œuvres en grès flammés de style Art nouveau y sont présentées.

Une étonnante maquette de la cité fortifiée, un diorama de la défense de la ville en 1870, ainsi qu’une salle consacrée à l’art religieux complètent agréablement la visite.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Musée de la Terre et de la céramique