Visites « Le tombeau déconstruit », Cathédrale Saint Pierre et Saint Paul de Nantes, Nantes

Visites « Le tombeau déconstruit » Vendredi 8 mai, 14h00 Cathédrale Saint Pierre et Saint Paul de Nantes Loire-Atlantique

5 € / Gratuit moins de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-08T14:00:00+02:00 – 2026-05-08T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-08T14:00:00+02:00 – 2026-05-08T18:00:00+02:00

Le tombeau du duc François II et de sa femme Marguerite de Foix a regagné la cathédrale de Nantes. À la suite de l’incendie de 2020, ce monument de l’art funéraire breton a connu une campagne de restauration. Aude Beaugrand spécialiste des tombeaux médiévaux bretons nous dévoilera tous les secrets de ce sarcophage, un véritable chef d’œuvre de la Renaissance. Aude Beaugrand nous parlera des gisants, des statues qui cernent la sépulture, du sens caché des choix de l’artiste Michel Colombe, du mystère de la statue à deux visages et d’une découverte complètement inattendue…

Par l’Agence Culturelle Bretonne 44 et Aude Beaugrand, guide conférencière chez Les Clefs de la Ville

Rendez-vous vendredi 8 mai 2026 de 14h à 18h.

Visites flash de 20 min.

Départs toutes les 30 min.

Cathédrale Saint Pierre et Saint Paul de Nantes 7 Impasse Saint Laurent, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/acb44/evenements/visite-flash-le-tombeau-deconstruit »}]

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© Rodolphe Delaroque – Nantes Métropole