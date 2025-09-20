Visites-lectures à l’appartement natal de Stendhal Musée Stendhal Grenoble

Visites-lectures à l’appartement natal de Stendhal 20 et 21 septembre Musée Stendhal Isère

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:15:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T16:45:00

Les membres de l’association Stendhal et des Amis du musée Stendhal vous ouvrent les portes de l’appartement natal de l’écrivain pour partager avec vous quelques lectures choisies de son récit autobiographique : Vie de Henry Brulard.

Musée Stendhal 20 Grand Rue, 38000 Grenoble, France Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476865208 https://musee-stendhal.bm-grenoble.fr Henri Beyle, dit Stendhal, naît à Grenoble le 23 janvier 1783. Son père, Chérubin Beyle, est avocat au Parlement du Dauphiné ; sa mère, Henriette Gagnon, est la fille d’un des principaux médecins de la ville. Cette dernière meurt quand l’enfant n’a que sept ans. Dans l’appartement du 20 Grand’ rue, c’est auprès de son grand-père maternel, le docteur Henri Gagnon, « véritable père et ami intime », que le jeune Henri s’initie aux lettres, aux sciences, et trouve dans les œuvres des Lumières et des auteurs antiques le moyen de s’évader d’une enfance autrement morose.

L’appartement du docteur Gagnon, grand-père maternel de Stendhal, constitue aujourd’hui la pierre angulaire du musée Stendhal en réseau. Réhabilité en 2012, sa conception architecturale et sa muséographie font revivre auprès du grand public l’appartement dans lequel se sont éveillés le cœur et l’esprit du futur écrivain. NB : Le musée n’est actuellement pas accessible aux personnes à mobilité réduite. À pied : Le musée est situé en zone piétonne En vélo : Des arceaux sont situés à proximité du musée En transports en commun : Tram A, B et D : arrêt Hubert Dubedout – Maison du tourisme En voiture : Parking Philippeville à proximité

Ville de Grenoble – Musée Stendhal