Visites « Les dessous des Réserves » FRAC Île-de-France – Les Réserves Romainville

Visites « Les dessous des Réserves » FRAC Île-de-France – Les Réserves Romainville samedi 20 septembre 2025.

Visites « Les dessous des Réserves » 20 et 21 septembre FRAC Île-de-France – Les Réserves Seine-Saint-Denis

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T17:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Visites « Les dessous des Réserves »

FRAC Île-de-France – Les Réserves 43 Rue de la Commune de Paris, 93230 Romainville, France Romainville 93230 Seine-Saint-Denis Île-de-France 0176211333 https://www.fraciledefrance.com/lieux/les-reserves [{« type »: « link », « value »: « https://frac-ile-de-france3.reservio.com/ »}] En 2021, le Frac Île-de-France s’est doté d’un nouveau bâtiment à Romainville, dont la principale fonction est d’accueillir sa collection. 1 600 m2 sont ainsi dévolus à la conservation et à la gestion des œuvres, afin d’optimiser leur diffusion sur tout le territoire de l’Île-de-France. Ce nouveau bâtiment permet de donner à voir l’action menée avec et autour de la collection, depuis les œuvres qui la constituent jusqu’à l’ensemble des métiers qui s’y rattachent en termes de conservation, de gestion et de diffusion de la collection.

Les Réserves offrent également 450m2 d’espaces d’exposition ouverts au public et proposent 3 expositions par an. Métro : Bobigny-Pantin Raymond Queneau (ligne 5) Prendre l’Avenue Gaston Roussel / Route de Noisy-le-Sec, puis à gauche Rue de la Commune de Paris. Bus : Ligne 318 ou 145 – arrêt Louise Dory.

Visite commentée « Les dessous des Réserves »

DR