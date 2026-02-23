Visites Les Yeux du Magot Le Diapason – Université de Rennes Rennes Samedi 14 mars, 14h00 Ille-et-Vilaine

Ouverture spéciale de l’exposition le samedi 14 mars après-midi !

### **LES YEUX DU MAGOT**

**La photographe Alice Pallot a accompagné une équipe scientifique dans la forêt du parc naturel d’Ifrane au Maroc.**

Cette équipe de chercheurs constituée d’écologues, sociologues et hydrologues, suit durant des mois différents groupes de singes et analyse leurs comportements.

Cette exposition a été créée dans le cadre d’une résidence art & science :

Alice Pallot a été choisie pour valoriser le projet COHUMAG, non pas sous la forme d’un reportage photographique mais par la création d’un projet artistique.

Ces photographies interrogent tout aussi bien notre rapport à la biodiversité que le réchauffement climatique ou le métier de scientifique.

Pour accompagner les photographies d’Alice Pallot, sont proposés des témoignages audio des scientifiques, des panneaux présentant leur démarche, les collaborations entre chercheurs de différentes disciplines…

> [En savoir plus sur l’exposition](https://culture.univ-rennes.fr/les-yeux-du-magot)

**Ouverture spéciale de l’exposition :**

► **Samedi 14 mars de 14h à 17h / Entrée libre**

**Les collections scientifiques sont également ouvertes ce même jour : >** [**infos**](https://openagenda.com/fr/culture-univ-rennes/events/samedis-des-collections-5260328)

**L’exposition est ouverte jusqu’au 20 mars 2026**

**De 9h à 21h du lundi au vendredi. Gratuit**

LE DIAPASON – Université de Rennes

Allée Jules Noël, 35042 Rennes

_Cette exposition est conçue par le service culturel de l’Université de Rennes en partenariat avec l’Agence Nationale de la Recherche, L’institut Agro Campus Rennes Angers, Ecobio, l’ANEF et le Parc National d’Ifrane au Maroc._

https://diapason.univ-rennes.fr/

culture@univ-rennes1.fr 02 23 23 55 68

