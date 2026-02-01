Visites libres à la Ferme aux 5 Chemins Le Bourg-d’Iré Lieu-dit La Thibaudaie Segré-en-Anjou Bleu

Visites libres à la Ferme aux 5 Chemins Le Bourg-d’Iré

La Ferme aux 5 chemins, au Bourg-d’Iré propose des visites libre du lundi au samedi pendant les vacances scolaires du 14 au 28 février 2026.

A votre arrivée, préparation d’un sceau de friandises pour les animaux et consignes.

Tour en autonomie de la ferme, accès à certains parcs, déambulation libre.

Sentier d’interprétation 450 mètres de promenade nature avec amplificateur de son pour écouter les oiseaux et 3 jeux pédagogiques sur la nature et l’agriculture.

Jeux, tables de pique-nique, micro-ondes, toilettes sèches .

Lieu-dit La Thibaudaie La Thibaudaie, le Bourg-d’Iré Segré-en-Anjou Bleu 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 77 78 62 68 fermeaux5chemins@gmail.com

English :

La Ferme aux 5 chemins, in Le Bourg-d’Iré, offers free tours from Monday to Saturday during the school vacations from February 14 to 28, 2026.

