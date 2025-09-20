Visites libres à l’Hôtel des Feuillants Hôtel des Feuillants Camon

Visites libres à l’Hôtel des Feuillants Hôtel des Feuillants Camon samedi 20 septembre 2025.

Visites libres à l’Hôtel des Feuillants 20 et 21 septembre Hôtel des Feuillants Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le bâtiment a été fondé en 1661 pour accueillir des moines de l’ordre des Feuillants. Son sort va se trouver bouleversé par la Révolution française. Réquisitionné comme Bien national, il est depuis 1790 le siège du Département de la Somme.

Hôtel des Feuillants 53, rue de la République 80 000 Amiens Camon 80450 Somme Hauts-de-France 03 22 71 80 80 http://www.somme.fr L’Hôtel des Feuillants abrite le Conseil départemental de la Somme depuis la création des Départements en 1790.

Il s’agissait à l’origine d’un monastère du XVIIe siècle, en brique et pierre, progressivement aménagé au XIXe siècle pour s’adapter à ses nouvelles fonctions politiques et administratives. L’Hôtel des Feuillants dispose d’un accès pour les personnes à mobilité réduite.

Journées européennes du patrimoine 2025

CD80 – DR