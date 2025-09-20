Visites libres de deux expositions : « L’Age du Bois » et « J’attendrai » Maison des mémoires en Beaujolais Villefranche-sur-Saône

Visites libres de deux expositions : « L’Age du Bois » et « J’attendrai » 20 et 21 septembre Maison des mémoires en Beaujolais Rhône

Visite libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Les visiteurs pourront découvrir à la Maison des Mémoires en Beaujolais deux expositions : « L’âge du bois – le chaud et le froid du 13e siècle à aujourd’hui » – exposition complétée par les métiers de la sylviculture présentés par Fibois. L’ensemble est adapté au public familial à partir de 8 ans.

La deuxième exposition, « J’attendrai », commémore un triple retour dans le Beaujolais en 1945 après la fin de la Deuxième Guerre mondiale : celui des déportés rescapés, des requis du Service du Travail Obligatoire et des prisonniers de guerre. L’exposition, qui comprend des objets de collection provenant de l’ancien musée du Souvenir caladois, s’inspire de la méthode Facile à Lire et à comprendre.

Maison des mémoires en Beaujolais 30 Rue Roland 69400 Villefranche sur Saône Villefranche-sur-Saône 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 60 39 53 Siège du Pays d’art et d’histoire du Beaujolais et Musée des conscrits

Yvonne Margerit et Claude Bourricand, résistants caladois déportés, ©Cheese Naan