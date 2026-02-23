Visites libres de Dinoplagne Lieu-dit sur la croix Plagne
Lieu-dit sur la croix Dinoplagne Plagne Ain
Tarif : 34 – 34 – 36 EUR
Famille de 2 adultes et 2 enfants de 5 à 12 ans (ou 1 adulte et 3 enfants) + 5 € par enfant supplémentaire
Début : Lundi 2026-04-06 10:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
2026-04-06 2026-05-08 2026-05-14 2026-07-04 2026-09-09 2026-10-19
Labellisé Espace Naturel Sensible, Dinoplagne abrite la plus longue piste d’empreintes de titanosaure au monde !
La réservation en amont est recommandée pour visiter le site.
Lieu-dit sur la croix Dinoplagne Plagne 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 48 48 68 contact@dinoplagne.fr
English : Visite de Dinoplagne
Labeled Sensitive Natural Area, Dinoplagne is home to the longest track of dinosaur footprints in the world!
Advance reservation is recommended to visit the site.
