Visites libres de Dinoplagne Lieu-dit sur la croix Plagne

Visites libres de Dinoplagne

Lieu-dit sur la croix Dinoplagne Plagne Ain

Tarif : 34 – 34 – 36 EUR

Famille de 2 adultes et 2 enfants de 5 à 12 ans (ou 1 adulte et 3 enfants) + 5 € par enfant supplémentaire

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-06 10:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-04-06 2026-05-08 2026-05-14 2026-07-04 2026-09-09 2026-10-19

Labellisé Espace Naturel Sensible, Dinoplagne abrite la plus longue piste d’empreintes de titanosaure au monde !

La réservation en amont est recommandée pour visiter le site.

.

Lieu-dit sur la croix Dinoplagne Plagne 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 48 48 68 contact@dinoplagne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite de Dinoplagne

Labeled Sensitive Natural Area, Dinoplagne is home to the longest track of dinosaur footprints in the world!

Advance reservation is recommended to visit the site.

L’événement Visites libres de Dinoplagne Plagne a été mis à jour le 2026-02-23 par Terre Valserhône Tourisme