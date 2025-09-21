Visites libres de la Chapelle Saint-Joseph – Sainte-Croix Chapelle Saint-Joseph (Sainte-Croix) / Guingamp Guingamp

Gratuit

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

À proximité de l’ancienne abbaye de Sainte-Croix, la chapelle Saint-Joseph de style néogothique fut édifiée entre 1868 et 1871 sous la direction d’un architecte briochin. La tradition rapporte qu’un habitant de Sainte-Croix légua à sa mort la somme de 5000 francs pour l’édification d’une chapelle placée sous l’invocation de Saint-Joseph. La façade en granit ocre est rythmée par des pierres de tuffeau employées pour l’entourage des baies, des contreforts et du clocher.

Chapelle Saint-Joseph (Sainte-Croix) / Guingamp 9 rue Penquer 22200 Guingamp Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne

Mairie de Guingamp