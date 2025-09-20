Visites libres de la Chapelle Sainte-Anne Commanderie des Templiers Coulommiers

Entrée limitée à 18 personnes à la fois

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T12:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T12:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez visiter la Chapelle Sainte-Anne de la Commanderie des Templiers et percez les mystères de son décor.

Commanderie des Templiers Place Jean Schelstraete (ancienne Avenue Foch) 77120 Coulommiers Coulommiers 77120 Seine-et-Marne Île-de-France Commanderie des Templiers et Hospitalière datant du début XIIe siècle, complète avec : chapelle, salle du chapitre, cave, maison du commandeur, grange aux dîmes. Particularité : disposition autour d’une cour complètement close. Jardin naturel d’inspiration médiévale sur 4 000 m². Parking à l’entrée.

Ville de Coulommiers