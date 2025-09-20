Visites libres de la Maison des arcades Maison des Arcades Grimaud
Visites libres de la Maison des arcades Maison des Arcades Grimaud samedi 20 septembre 2025.
Visites libres de la Maison des arcades 20 et 21 septembre Maison des Arcades Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:30:00
Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00
Visites libres de la maison des arcades
De 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h
Entrées libres
Maison des Arcades rue des Templiers, 83310 Grimaud Grimaud 83310 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 55 57 34 Village médiéval, visites guidées Parkings
Journées européennes du patrimoine 2025
Crédit photo Inès Gaujour