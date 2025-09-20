Visites libres de la Maison des arcades Maison des Arcades Grimaud

Visites libres de la Maison des arcades Maison des Arcades Grimaud samedi 20 septembre 2025.

Visites libres de la Maison des arcades 20 et 21 septembre Maison des Arcades Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visites libres de la maison des arcades

De 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h

Entrées libres

Maison des Arcades rue des Templiers, 83310 Grimaud Grimaud 83310 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 55 57 34 Village médiéval, visites guidées Parkings

Journées européennes du patrimoine 2025

Crédit photo Inès Gaujour