Visites libres de la maison et présentation générale du patrimoine architectural Maison de Chateaubriand Châtenay-Malabry

Visites libres de la maison et présentation générale du patrimoine architectural 20 et 21 septembre Maison de Chateaubriand Hauts-de-Seine

Gratuit et sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Un médiateur de la maison de Chateaubriand sera à la disposition des visiteurs pour leur présenter l’histoire du lieu et de sa préservation par les propriétaires successifs.

Maison de Chateaubriand 87 Rue de Châteaubriand, 92290 Châtenay-Malabry, France Châtenay-Malabry 92290 La Butte Rouge Hauts-de-Seine Île-de-France 0149732063 https://vallee-aux-loups.hauts-de-seine.fr Accès libre

Visite libre

© CD92/Vincent Lefebvre