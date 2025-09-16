Visites libres de la Maison Rachi Troyes

Visites libres de la Maison Rachi Troyes mardi 16 septembre 2025.

Visites libres de la Maison Rachi

Maison Rachi Troyes Aube

Tarif : 0 – 0 – 0 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-16

fin : 2025-09-16

Date(s) :

2025-09-16 2025-09-30 2025-10-22 2025-10-28

Plongez dans l’histoire de la Maison Rachi en explorant trois lieux emblématiques la synagogue, la bibliothèque et l’oratoire du XIᵉ siècle, chacun riche de sens et d’histoire. Vivez une expérience immersive au cœur du patrimoine juif médiéval, là où spiritualité, savoir et mémoire se rencontrent. Admirez la beauté restaurée de la synagogue et laissez-vous émouvoir par l’authenticité de l’oratoire. Une visite incontournable à Troyes, entre émotion, découverte et transmission.



Inscription et réservation obligatoire. .

Maison Rachi Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 73 53 01 contact@rachi-troyes.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visites libres de la Maison Rachi Troyes a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de Tourisme Troyes la Champagne