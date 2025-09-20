Visites libres de l’église de Conflans-sur-Anille et exposition temporaire « Ô mon bourg » Eglise Saint-Maurice Conflans-sur-Anille

Visites libres de l’église de Conflans-sur-Anille et exposition temporaire « Ô mon bourg » Eglise Saint-Maurice Conflans-sur-Anille samedi 20 septembre 2025.

Visites libres de l’église de Conflans-sur-Anille et exposition temporaire « Ô mon bourg » 20 et 21 septembre Eglise Saint-Maurice Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visites libres de l’église avec support d’information.

Exposition temporaire « Ô mon bourg » sur l’inventaire des bourgs du Perche sarthois. Temps fort le samedi de 14h30 à 17h30 avec les guides-conférencières du Perche Sarthois : atelier et jeu de piste (enfants et familles), visite commentée de l’exposition et/ou de l’église.

Eglise Saint-Maurice rue Saint Maurice, 72120 Conflans-sur-Anille Conflans-sur-Anille 72120 Sarthe Pays de la Loire

Journées européennes du patrimoine 2025

Perche sarthois