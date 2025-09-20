Visites libres de l’église Saint-Denys-Sainte-Foy Église Saint-Denys-Sainte-Foy Coulommiers

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Construite entre 1905 et 1910, cette église est bâtie sur l’ancien cimetière de la Ville. De style briard et byzantin, elle est l’œuvre de l’architecte Emile Brunet. À l’intérieur, on peut admirer divers éléments provenant de l’église Saint-Denys détruite en 1968, dont les fameux vitraux médiévaux et la tombe de Thibault de Pontmoulin.

Église Saint-Denys-Sainte-Foy Rue Georges-Pompidou, 77120 Coulommiers Coulommiers 77120 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 03 88 09 Église construite en 1911 et possédant un mobilier et des vitraux provenant des anciennes églises détruites Saint-Denis et Sainte-Foy (vitraux du XVe siècle, orgue du XVIIIe siècle, statuaire et mobilier – éléments classés). SNCF gare de Coulommiers / A4

