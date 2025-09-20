Visites libres de l’ensemble des bâtiments de l’association Sauvegarde du Patrimoine de l’Archipel à l’Ile-aux-Marins Ile-aux-Marins

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T20:30:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T20:30:00

Pour cette nouvelle édition des Journées Européennes du Patrimoine, il vous sera possible de visiter librement l’ensemble des bâtiments et d’y découvrir l’importante collection d’objets présentée par thème dans les différents lieux d’exposition : Musée Archipélitude, le garage de pompes, l’atelier ainsi que les trois bâtiments protégés au titre des Monuments Historiques (MH) à savoir la maison Grise (inscrite MH), la maison Jézéquel (classée MH) et l’ensemble Morel (classé MH).

Ile-aux-Marins Ile aux Marins 97500 SAINT-PIERRE 97500 Saint-Pierre 05 08 55 11 62 https://www.facebook.com/spa.patrimoine.spm/ L’association « Sauvegarde du Patrimoine de l’Archipel » est propriétaire de plusieurs bâtiments sur l’île-aux-Marins dont lesquels elle présente ses collections muséales : le Musée Archipélitude, le garage des pompes, « l’atelier », la maison Grise (classée aux monuments historiques) la maison Jézéquel et l’ensemble Morel (classé monuments historiques). L’objectif de l’association est la préservation du patrimoine local et elle est active dans l’organisation de projets culturels notamment à travers des animations artistiques et culturelles sur l’île.

Jean-Jacques Oliviero