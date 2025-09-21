Visites libres des jardins de plantes sauvages et de plantes médicinales au Conservatoire Botanique National de Bailleul Conservatoire botanique national de Bailleul Bailleul

Visites libres des jardins de plantes sauvages et de plantes médicinales au Conservatoire Botanique National de Bailleul Dimanche 21 septembre, 10h00 Conservatoire botanique national de Bailleul Nord

Entrée libre. Programme précis sur : www.cbnbl.org et la page Facebook du CBNBL.

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Acteur majeur de la biodiversité, le CBN protège la flore et les habitats naturels sur un site de 25 hectares avec une cinquantaine de professionnels.

Les jardins sont labellisés « Jardins remarquables ». La bibliothèque spécialisée dans la botanique et la phytosociologie est un lieu exceptionnel qui ouvre rarement ses portes au grand public.

Conservatoire botanique national de Bailleul Hameau de Haendries – 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France 03 28 49 00 83 http://www.cbnbl.org Le Conservatoire botanique national de Bailleul est l'un des treize conservatoires botaniques nationaux de France. Agréé en 1991, il bénéficie du statut d'association loi 1901. Il est installé au Hameau de Haendries à Bailleul, à l'initiative du professeur Jean-Marie Géhu, et devenu Centre régional de Phytosociologie en 1987.

