Visites libres d’intérieurs de villas Mers-les-Bains Site Patrimonial Remarquable Mers-les-Bains

Visites libres d’intérieurs de villas Dimanche 21 septembre, 14h00 Mers-les-Bains Site Patrimonial Remarquable Somme

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

En cette journée exceptionnelle, les propriétaires ouvrent leurs portes et racontent l’histoire de leur villa.

Santa Thérésia (RDC et cage d’escalier) 77 esplanade du Gal Leclerc

Le Petit Marly (RDC) 5 rue Duquesne

La Sirène (cage d’escalier et appartement du 1er étage) 1 rue Maurice Dupont à l’angle de l’esplanade

Occident (RDC) 31 esplanade du Gal Leclerc

« L’ancien presbytère » (RDC) avec rétrospective photographique à l’extérieur 3 rue Joseph Legad

Présentation devant les Villas :

La Rieuse 1 rue Georges Clémenceau

Rétrospective de la transformation d’une maison rurale en villa

La Violette 23 esplanade du Gal Leclerc

Présentation de la façade en cours de rénovation, par Jean-Louis Allegrand, propriétaire et Louise Bulcourt, restauratrice de céramiques 14h > 17h

>Dimanche 21 septembre – 14h30 : Où se cache le lion ?

Une pièce phare de la restauration de La Violette sera dévoilée.

Mers-les-Bains Site Patrimonial Remarquable esplanade du Général Leclerc 80350 Mers Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts de France

service culturel de Mer-les-Bains