Visites libres du Centre d’Art Sacré de Lille Lille

Place Gilleson Lille

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Cet été, le Centre d’Art Sacré de Lille se renouvelle une fois de plus en accueillant un artiste de renom. À titre exceptionnel, les œuvres de la collection La Collection de la Passion Gilbert DELAINE resteront dans nos réserves et ne seront pas exposées durant cette saison.

L’artiste Sergio FERRO, dont le poignant Chemin de Croix Les Pas de la Passion fait partie de notre fonds, propose une exposition exceptionnelle réunissant ses œuvres les plus remarquables, en parfaite résonance avec notre thématique de prédilection la Passion du Christ.

Ces toiles, empreintes d’une profonde humanité, évoquent cette Humanité sombre et souffrante à travers une iconographie et une symbolique chrétienne, s’inspirant des passages des Évangiles relatifs à la Passion du Christ.

La Passion de Jésus est au fondement du christianisme. En tant que fondement, elle est le principe structurant de plusieurs mouvements religieux. Dans l’Église Catholique, de nombreux objets centraux de son rituel font référence à elle la croix, le pain et le vin de l’Eucharistie, la couronne d’épines, les clous, etc.

Diverses interprétations, comme, par exemple, celles élaborées par la Théologie de la Libération, voient dans la Passion du Christ une allégorie des souffrances des couches les plus humbles de la population des différents systèmes sociaux. Au Brésil (d’où je viens), la situation tragique de plusieurs groupes de la population peut être considérée comme équivalente à celle du Christ pendant sa Passion.

Par exemple, celles des Indiens ianomâmis de l’Amazonie, des jeunes noirs des bidonvilles, des sans terre et des sans toit, et tant d’autres exclus de la dite civilisation occidentale. Au niveau international, il suffit de rappeler celle des Palestiniens. À eux tous, je dédie cette exposition.

Sergio FERRO, avril 2025.

**– Autres artistes exposés –**

ALQUIN, GARNIER (dépôt), FERAUD, HENRIO (dépôt), KAEPPELIN, ROULLAND (dépôt), WARHOL et ROSINI DI SANTI (dépôt). .

Place Gilleson Lille 59800 Nord Hauts-de-France +33 6 61 97 06 53 centredartsacre@lille.catholique.fr

