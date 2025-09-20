Visites libres du château de Bois Thibault château de Bois Thibault Lassay-les-Châteaux

Visites libres du château de Bois Thibault 20 et 21 septembre château de Bois Thibault Mayenne

Gratuit

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visites libres du Château de Bois-Thibault

Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025

Lassay-les-Châteaux (53)

Partez à la découverte de l’un des trésors du patrimoine mayennais !

Le château de Bois-Thibault, majestueuse ruine romantique nichée au cœur de la nature, vous ouvre ses portes pour des visites riches en histoire et en anecdotes. Visitez librement et à votre rythme à l’aide de notre flyer explicatif.

Des premières fondations médiévales à la vie quotidienne des seigneurs de Bois-Thibault, en passant par les légendes locales et les secrets de son architecture… une immersion vivante et passionnante dans plusieurs siècles d’histoire.

Tout public – idéal pour les curieux, les passionnés d’histoire, et les familles !

Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire

Association Culturelle Lassay