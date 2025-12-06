Visites libres du Château de Fayolle Tocane-Saint-Apre

Visites libres du Château de Fayolle

Route du château Tocane-Saint-Apre Dordogne

Tarif :

Date :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-13 2025-12-20

Découvrez certaines des plus belles pièces du Château de Fayolle et ses jardins à l’Anglaise !

Accompagné d’un membre de l’équipe, apprenez en plus sur l’histoire du Château.

Les week-ends du 6 & 7, 13 & 14 décembre puis du 20 décembre au 4 janvier 2026 sauf le 25 décembre 2025 à 11h.

Route du château Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 45 74 contact@chateau-de-fayolle.com

English : Visites libres du Château de Fayolle

Discover some of the finest rooms in Château de Fayolle and its English-style gardens!

Accompanied by a member of our team, learn more about the Château’s history.

Weekends December 6 & 7, 13 & 14 and December 20 to January 4, 2026, except December 25, 2025 at 11 a.m.

German : Visites libres du Château de Fayolle

Entdecken Sie einige der schönsten Räume des Château de Fayolle und seine Gärten im englischen Stil!

In Begleitung eines Teammitglieds erfahren Sie mehr über die Geschichte des Schlosses.

An den Wochenenden vom 6. & 7., 13. & 14. Dezember sowie vom 20. Dezember bis 4. Januar 2026 außer am 25. Dezember 2025 um 11 Uhr.

Italiano :

Scoprite alcune delle più belle sale dello Château de Fayolle e i suoi giardini all’inglese!

Accompagnati da un membro del team, imparate a conoscere la storia dello Château.

Nei fine settimana del 6 e 7, 13 e 14 dicembre e dal 20 dicembre al 4 gennaio 2026, tranne il 25 dicembre 2025 alle 11.00.

Espanol : Visites libres du Château de Fayolle

Descubra algunas de las salas más bellas del castillo de Fayolle y sus jardines de estilo inglés

Acompañado por un miembro del equipo, descubra la historia del castillo.

Fines de semana del 6 y 7, 13 y 14 de diciembre y del 20 de diciembre al 4 de enero de 2026, excepto el 25 de diciembre de 2025 a las 11h.

