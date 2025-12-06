Visites libres du Château de Fayolle Tocane-Saint-Apre
Route du château Tocane-Saint-Apre Dordogne
Début : 2025-12-06
fin : 2026-01-04
2025-12-06
Découvrez certaines des plus belles pièces du Château de Fayolle et ses jardins à l’Anglaise avec notre livret d’accompagnement !
Chaque jour entre 10h et 18h (dernière entrée à 17h)
Sur réservation
Tarif adulte 10€
Tarif réduit (Étudiants de -26 ans, personnes en situation de handicap, 14-18 ans (inclus), groupes de +10 personnes) 8,5€
Tarif enfant (4-14 ans inclus) 6€ .
Route du château Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 45 74 contact@chateau-de-fayolle.com
English : Visites libres du Château de Fayolle
Discover some of the finest rooms in Château de Fayolle and its English-style gardens with our accompanying booklet!
Daily from 10 a.m. to 6 p.m. (last admission at 5 p.m.)
Reservations required
German : Visites libres du Château de Fayolle
Entdecken Sie einige der schönsten Räume des Château de Fayolle und seine Gärten im englischen Stil mit unserem Begleitheft!
Täglich zwischen 10:00 und 18:00 Uhr (letzter Einlass um 17:00 Uhr)
Auf Reservierung
Italiano :
Scoprite alcune delle più belle sale del Castello di Fayolle e i suoi giardini all’inglese con il nostro libretto di accompagnamento!
Tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00 (ultimo ingresso alle 17.00)
Solo su prenotazione
Espanol : Visites libres du Château de Fayolle
Descubra algunas de las salas más bellas del castillo de Fayolle y sus jardines de estilo inglés con nuestro folleto de acompañamiento
Todos los días de 10:00 a 18:00 (última entrada a las 17:00)
Sólo con reserva previa
L’événement Visites libres du Château de Fayolle Tocane-Saint-Apre a été mis à jour le 2025-11-20 par Val de Dronne