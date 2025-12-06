Visites libres du Château de Fayolle Tocane-Saint-Apre

Visites libres du Château de Fayolle

Route du château Tocane-Saint-Apre Dordogne

Découvrez certaines des plus belles pièces du Château de Fayolle et ses jardins à l’Anglaise avec notre livret d’accompagnement !

Chaque jour entre 10h et 18h (dernière entrée à 17h)

Sur réservation

Tarif adulte 10€

Tarif réduit (Étudiants de -26 ans, personnes en situation de handicap, 14-18 ans (inclus), groupes de +10 personnes) 8,5€

Tarif enfant (4-14 ans inclus) 6€ .

Route du château Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 45 74 contact@chateau-de-fayolle.com

English : Visites libres du Château de Fayolle

Discover some of the finest rooms in Château de Fayolle and its English-style gardens with our accompanying booklet!

Daily from 10 a.m. to 6 p.m. (last admission at 5 p.m.)

Reservations required

German : Visites libres du Château de Fayolle

Entdecken Sie einige der schönsten Räume des Château de Fayolle und seine Gärten im englischen Stil mit unserem Begleitheft!

Täglich zwischen 10:00 und 18:00 Uhr (letzter Einlass um 17:00 Uhr)

Auf Reservierung

Italiano :

Scoprite alcune delle più belle sale del Castello di Fayolle e i suoi giardini all’inglese con il nostro libretto di accompagnamento!

Tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00 (ultimo ingresso alle 17.00)

Solo su prenotazione

Espanol : Visites libres du Château de Fayolle

Descubra algunas de las salas más bellas del castillo de Fayolle y sus jardines de estilo inglés con nuestro folleto de acompañamiento

Todos los días de 10:00 a 18:00 (última entrada a las 17:00)

Sólo con reserva previa

