Visites libres du château Domaine départemental de la Roche-Jagu Ploëzal

Visites libres du château 20 et 21 septembre Domaine départemental de la Roche-Jagu Côtes-d’Armor

Billet gratuit à retirer sur place à l’accueil/boutique (dans la limite des places disponibles).

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Domaine départemental de la Roche-Jagu Château de la Roche-Jagu, 22260 Ploëzal, France Ploëzal 22260 Côtes-d’Armor Bretagne 0296956235 http://www.larochejagu.fr Demeure présentant plusieurs époques de construction, en particulier de la fin du Moyen Âge. L’édifice ne comporte qu’un seul corps de bâtiment en profondeur. La façade sur la rivière a été conçue pour la défense, avec chemin de ronde et mâchicoulis. Du côté de l’entrée, toute la partie basse a conservé son caractère primitif : la porte et la niche qui la surmonte, les fenêtres à meneaux n’ont pas subi de modification ; par contre, le second étage placé en retrait et la toiture ont été entièrement remaniés. A l’intérieur, seule la cuisine a été conservée.

Visites libres du château.

Département des Côtes d’Armor