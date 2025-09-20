Visites libres du Château-Musée Henri IV Rue Henri IV Nérac
Rue Henri IV Château musée Henri Iv Nérac Lot-et-Garonne
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Pour les 42èmes journées européennes du patrimoine, remontez le temps au cœur de la Renaissance !
Visites libres du château
Accès libre pendant les horaires d’ouverture
Samedi 20 et dimanche 21 septembre
Matin 10h à 12h30 (dernier accès à 12h)
Après-midi 13h30 à 18h (dernier accès à 17h30)
Sans réservation
Gratuit Tout public .
Rue Henri IV Château musée Henri Iv Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 65 21 11 chateau.musee@ville-nerac.fr
