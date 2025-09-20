Visites libres du Château-Musée Henri IV Rue Henri IV Nérac

Rue Henri IV Château musée Henri Iv Nérac Lot-et-Garonne

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Pour les 42èmes journées européennes du patrimoine, remontez le temps au cœur de la Renaissance !

Visites libres du château

Accès libre pendant les horaires d’ouverture

Samedi 20 et dimanche 21 septembre

Matin 10h à 12h30 (dernier accès à 12h)

Après-midi 13h30 à 18h (dernier accès à 17h30)

Sans réservation

Gratuit Tout public .

Rue Henri IV Château musée Henri Iv Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 65 21 11 chateau.musee@ville-nerac.fr

