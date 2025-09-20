Visites libres du Musée du Patrimoine Musée du Patrimoine de Grimaud Grimaud

Visites libres du Musée du Patrimoine

De 9 :00 à 12 :30 et de 14 :30 à 18 :00

Entrées libres

Musée du Patrimoine de Grimaud 744, route Nationale – 83310 Grimaud village Grimaud 83310 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.22.18.20.90 Le Musée du Patrimoine retrace à travers ses trois bâtiments distincts, la vie de ce beau village et recueille les souvenirs des gens d’antan qui l’ont construit, dans l’objectif de partager avec ceux d’aujourd’hui ce qui est immuable dans le coeur de l’homme Arrêt de bus à 50 mètres (arrêt village Grimaud).

Parking souterrain à 50 mètres (face à l’Office de Tourisme) ou parking en extérieur, à 50 mètres, sur la Place Neuve.

Crédit photo Cyril Carpentier