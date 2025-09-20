Visites libres et commentées : Suquet des artistes Suquet des artistes Cannes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T02:00:00 – 2025-09-20T02:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visites libres SAMEDI et DIMANCHE (10h à 18h)

Visites commentées SAMEDI et DIMANCHE (11h et 14h) : Exposition Corine Borgnet – The Last Dance. (durée 45 mn).

Sans réservation dans la limite des places disponibles. Rens. 04 97 06 45 21 – centredartlamalmaison@ville-cannes.fr

Lignes de bus : navette Suquet

Suquet des artistes 7 rue Saint-Dizier, 06407 Cannes Cannes 06407 Vallon Provençal Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur http://www.cannes.com

