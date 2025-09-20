Visites libres et gratuites du Cimetière des Chiens Place Marguerite Durand – proche du Cimetière des Chiens Asnières-sur-Seine

Visites libres et gratuites du Cimetière des Chiens 20 et 21 septembre Place Marguerite Durand – proche du Cimetière des Chiens Hauts-de-Seine

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visites libres et gratuites du site du Cimetière des Chiens, ouverture du site le samedi 20 et dimanche 21Septembre 2025, de 10h à 18h.

Venez découvrir ce lieu exceptionnel, inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Sites pour son intérêt « artistique, historique et pittoresque » depuis 1987 et labellisé « Patrimoine d’intérêt régional » depuis 2023.

Le Cimetière des Chiens est un site unique où reposent des animaux aux destins extraordinaires : Rintintin le valeureux héros du feuilleton télévisé, Barry le chien sauveteur en montagne, Moustache le chien héros de l’armée napoléonienne et bien d’autres, célèbres ou anonymes.

Malgré son nom, le Cimetière des Chiens accueille tous les animaux de compagnie : chats, oiseaux, lapins, tortues… y trouvent leur dernière demeure.

Place Marguerite Durand – proche du Cimetière des Chiens 4 Pont de Clichy 92600 Asnières-sur-Seine Asnières-sur-Seine 92600 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 71 07 82 28 Embarquement au niveau de la Place Marguerite Durand, 4 pont de Clichy parking à proximité, places limitées

Visite libre

