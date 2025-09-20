Visites libres et gratuites du musée – 3 expositions Musée des traditions bugistes Saint-Rambert-en-Bugey

Visites libres et gratuites du musée – 3 expositions Musée des traditions bugistes Saint-Rambert-en-Bugey samedi 20 septembre 2025.

Visites libres et gratuites du musée – 3 expositions 20 et 21 septembre Musée des traditions bugistes Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Le Musée ouvre ses portes gratuitement pour les Journées du Patrimoine, le samedi et le dimanche après-midi.

Trois expositions vous attendent :

– Autour du Tulle : l’histoire méconnue des usines de Vareilles et de la production industrielle du tulle.

– La vallée de l’Albarine au Moyen-âge : maquette du château de Cornillon et objets trouvés pendant les fouilles archéologiques, expliqués et commentés par des passionnés de l’association les Amis du Canton

– Redessine ton village : dessinons les futurs possibles de St Rambert : plans et projections réalisés par une jeune architecte de la commune.

Des visites guidées sont organisées le samedi après-midi (15h et 17h), des lectures théâtralisées auront lieu le dimanche après-midi.

Musée des traditions bugistes 7 avenue de l’Europe 01230 Saint Rambert en Bugey Saint-Rambert-en-Bugey 01230 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 07 86 67 31 76 https://musee-bugiste-ain.fr Musée des Traditions Bugistes, Musée du Patrimoine Ain, vallée de l’Albarine.

Le musée s’articule autour d’espaces d’exposition à parcourir, chacun dépeignant une activité, des ambiances, des moments de la vie du Bugey.

Les charbonniers, L’industrie des filatures, la ferme bugiste, l’école, les vieux métiers, la maison, la vigne.

Des animations sonores, pour vous faire revivre cette période de l’histoire. Accueil avec guide de visite

Parking avec place réservée PMR.

Rampe d’accès PMR et ascenseur.

Le Musée ouvre ses portes gratuitement pour les Journées du Patrimoine, le samedi et le dimanche après-midi.

©Terres d’Albarine