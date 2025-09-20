Visites libres et guidées de la Batterie des Carrières à LIMONEST Batterie des Carrières Limonest

Visites libres et guidées de la Batterie des Carrières à LIMONEST Batterie des Carrières Limonest samedi 20 septembre 2025.

Visites libres et guidées de la Batterie des Carrières à LIMONEST Samedi 20 septembre, 09h30, 14h00 Batterie des Carrières Métropole de Lyon

Entrée libre. Visites libres et guidées gratuites.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Ancienne fortification militaire de 1878 avec casemates et casernemant enterrés recevant trois batteries de canons en soutient logistique au Fort de Mont Verdun. Petit musée decrivant la vie du soldat de l’époque.

Batterie des Carrières Route du Mont Verdun 69760 Limonest Limonest 69760 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes http://www.limonest.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100063694074969

Ancienne fortification militaire de 1878 avec casemates et casernemant enterrés recevant trois batteries de canons en soutient logistique au Fort de Mont Verdun. Petit musée decrivant la vie du de…

LIMONEST PATRIMOINE