Visites libres et guidées de l’église Notre-Dame du Désert, Église Notre-Dame du Désert,

Informations pratiques

Visites libres et guidées de l’église Notre-Dame du Désert 19 et 20 septembre Église Notre-Dame du Désert Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite du site

Les bénévoles de l’association seront à votre disposition pour vous guider et vous présenter l’histoire du site, ainsi que les particularités de son architecture.

Église Notre-Dame du Désert Route de notre dame du désert, 12400 Saint-Victor-et-Melvieu 12400 Aveyron Occitanie 0609058711 Notre Dame du Désert a été construire par les habitants voisins, sur un site spectaculaire dominant les Raspes du Tarn Parking voiture et bus à proximité.

L’accès au batiment et à certaines parties du site est impossible pour les personnes en fauteuil roulant.

Visite du site.

©amis de notre dame du désert