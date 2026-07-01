Visites libres et guidées de l’église Notre-Dame du Désert, Église Notre-Dame du Désert,
samedi 19 septembre 2026 · Église Notre-Dame du Désert
Informations pratiques
Visites libres et guidées de l’église Notre-Dame du Désert 19 et 20 septembre Église Notre-Dame du Désert Aveyron
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite du site
Les bénévoles de l’association seront à votre disposition pour vous guider et vous présenter l’histoire du site, ainsi que les particularités de son architecture.
Église Notre-Dame du Désert Route de notre dame du désert, 12400 Saint-Victor-et-Melvieu 12400 Aveyron Occitanie 0609058711 Notre Dame du Désert a été construire par les habitants voisins, sur un site spectaculaire dominant les Raspes du Tarn Parking voiture et bus à proximité.
L’accès au batiment et à certaines parties du site est impossible pour les personnes en fauteuil roulant.
Visite du site.
©amis de notre dame du désert