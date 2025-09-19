Visites libres et guidées du château de la Roche Courbon Château de la Roche Courbon et Musée Saint-Porchaire

Visites libres et guidées du château de la Roche Courbon 19 – 21 septembre Château de la Roche Courbon et Musée Charente-Maritime

Tarif préférentiel. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T16:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Château de La Roche Courbon

Découvrez ce lieu d’exception à travers :

Une visite guidée de l’intérieur du château

Une visite libre des extérieurs, incluant :

Les grottes préhistoriques

Les jardins à la française

Les expositions

Des jeux anciens

Un livret-jeu pour les enfants

Une journée riche en découvertes, entre histoire, nature et divertissement pour toute la famille.

Tarification spéciale à l’occasion des Journées du Patrimoine

Pierre Loti séjourna dans ce château où il écrivit son roman « La Belle au Bois dormant ». De plan rectangulaire, le château est flanqué de deux grosses tours rondes qui limitent sa façade occidentale donnant sur les jardins aboutissant à une pièce d'eau.

La façade orientale, très sobre, donne sur la cour d’honneur en contre haut d’un étage par rapport au sol du jardin. De ce jardin, un escalier à double révolution permet d’accéder à une terrasse. Au fond de cette terrasse, une rangée de quatre colonnes supporte un balcon avec balustrade en pierre du XVIIe siècle.

Les tours étaient autrefois couronnées de hourds dont il ne reste plus que les amorces ainsi que les consoles qui les surmontaient et qui formaient mâchicoulis.

Le rez-de-chaussée, qui ouvre sur la terrasse, comporte les anciennes salles des gardes, voûtées en berceau. Le premier étage comporte un hall avec grand escalier en pierre et rampe en fer forgé, salon, salle à manger et cuisine. Les plafonds de ces pièces sont à poutres apparentes et possèdent des peintures Renaissance.

Au deuxième étage, un couloir longeant la façade occidentale dessert les chambres meublées. Le troisième étage abrite l’ancien grenier, couvert d’une charpente formant ferme.

L’édifice a été incendié le 25 décembre 1944. Parking voitures et autocars

