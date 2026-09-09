VISITES LIBRES & GUIDEES, Château de la Chesnaye, Saint-Mars-de-Locquenay

Informations pratiques

VISITES LIBRES & GUIDEES 19 et 20 septembre Château de la Chesnaye Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites libres des extérieurs et visites commentées avec aperçu de l’intérieur.

Château de la Chesnaye Saint-Mars-de-Locquenay, 72440 Saint-Mars-de-Locquenay, France Saint-Mars-de-Locquenay 72440 Saint-Mars-de-Locquenay Sarthe Pays de la Loire Petite seigneurie rurale construite à la fin du XVIIe siècle, peu modifiée au XVIIIe siècle (l’intérieur conserve un riche décor de ces deux époques : sols en terre cuite, lambris, …). C’est une grande maison flanquée de deux pavillons et accompagnée d’un jardin.

Visites libres des extérieurs et visites commentées avec aperçu de l’intérieur.

© J-G PICHON