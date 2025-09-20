Visites libres ou guidées de la chapelle de Kerdévot Chapelle Notre-Dame de Kerdevot Ergué-Gabéric

Visites libres ou guidées de la chapelle de Kerdévot Chapelle Notre-Dame de Kerdevot Ergué-Gabéric samedi 20 septembre 2025.

Visites libres ou guidées de la chapelle de Kerdévot 20 et 21 septembre Chapelle Notre-Dame de Kerdevot Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Visite libre ou guidée le samedi après-midi de 14h à 18h et le dimanche matin de 10h à 12h avec Goulven Nicol. Visite commentée en breton sur simple demande.

Chapelle Notre-Dame de Kerdevot 6100F Av. de Pen Carn Lestonan, 29500 Ergué-Gabéric, France Ergué-Gabéric 29500 Finistère Bretagne Chapelle du XVIe siècle, composée d’une nef et de deux collatéraux. La maîtresse vitre du chevet contient d’importants fragments de vitraux du XVIe siècle. Campanile du XVIIe siècle. La sacristie porte la date de 1765. Calvaire du XVIe siècle, représentant la crucifixion avec la Vierge, Saint-Jean, les deux larrons. Sur une face, représentation de la descente de croix ; sur l’autre, la flagellation.

Visite libre ou guidée le samedi après-midi de 14h à 18h et le dimanche matin de 10h à 12h avec Goulven Nicol. Visite commentée en breton sur simple demande.

Jean-Jacques Banide