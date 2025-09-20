Visites libres – Place du Centre, à Guingamp Place du Centre – Guingamp Maël-Carhaix

Visites libres – Place du Centre, à Guingamp Place du Centre – Guingamp Maël-Carhaix samedi 20 septembre 2025.

Visites libres – Place du Centre, à Guingamp 20 et 21 septembre Place du Centre – Guingamp Côtes-d’Armor

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T22:00:00

Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T22:00:00

Visites libres.

La Place du Centre offre un très beau panorama sur la richesse et la diversité de l’architecture civile du XVe siècle jusqu’à nos jours.

Place du Centre – Guingamp place du Centre, 22340 Guingamp Maël-Carhaix 22340 Côtes-d’Armor Bretagne 02.96.40.64.40 https://www.villeguingamp.bzh https://www.villeguingamp.bzh/architectural/ La Place du Centre offre un très beau panorama sur la richesse et la diversité de l’architecture civile du XVe siècle jusqu’à nos jours. Les remarquables maisons à pans de bois du XVe siècle témoignent du savoir-faire des maîtres charpentiers guingampais dont on trouve aujourd’hui encore des réalisations à Pontrieux et Tréguier. À la fin du XVIe siècle, la construction à pans de bois est abandonnée au profit des immeubles en pierre. Les façades en granit ocré s’ornent de niches, de lucarnes et de magnifiques portes sculptées. visites libres

Visites libres.

Mairie de Guingamp