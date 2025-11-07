Visites, mâchon et dégustation Domaine Philippe Aufranc Fleurie

Visites, mâchon et dégustation

Domaine Philippe Aufranc 196, route de Frédière Fleurie Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-07 10:00:00

fin : 2025-02-28 11:30:00

Date(s) :

2025-11-07

Découvrez le domaine à travers une visite guidée, suivie d’une dégustation commentée de nos vins, accompagnée d’un délicieux mâchon composé de charcuteries et de fromages locaux. Laissez-vous surprendre par cette expérience authentique !

Domaine Philippe Aufranc 196, route de Frédière Fleurie 69820 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 56 07 36 philippe@domaine-aufranc.fr

English :

Discover the estate through a guided tour, followed by a commented tasting of our wines, accompanied by a delicious mâchon of local charcuterie and cheeses. Let yourself be surprised by this authentic experience!

German :

Entdecken Sie das Weingut bei einer geführten Besichtigung, gefolgt von einer kommentierten Weinprobe mit einem köstlichen Mâchon aus lokalen Wurst- und Käsesorten. Lassen Sie sich von diesem authentischen Erlebnis überraschen!

Italiano :

Scoprite la tenuta con una visita guidata, seguita da una degustazione guidata dei nostri vini, accompagnata da un delizioso mâchon di salumi e formaggi locali. Lasciatevi sorprendere da questa esperienza autentica!

Espanol :

Descubra la finca en una visita guiada, seguida de una degustación comentada de nuestros vinos, acompañada de un delicioso mâchon de embutidos y quesos locales. ¡Déjese sorprender por esta auténtica experiencia!

