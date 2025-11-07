Visites, mâchon et dégustation Domaine Philippe Aufranc Fleurie
Visites, mâchon et dégustation Domaine Philippe Aufranc Fleurie vendredi 7 novembre 2025.
Visites, mâchon et dégustation
Domaine Philippe Aufranc 196, route de Frédière Fleurie Rhône
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : Vendredi 2025-11-07 10:00:00
fin : 2025-02-28 11:30:00
Date(s) :
2025-11-07
Découvrez le domaine à travers une visite guidée, suivie d’une dégustation commentée de nos vins, accompagnée d’un délicieux mâchon composé de charcuteries et de fromages locaux. Laissez-vous surprendre par cette expérience authentique !
Domaine Philippe Aufranc 196, route de Frédière Fleurie 69820 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 56 07 36 philippe@domaine-aufranc.fr
English :
Discover the estate through a guided tour, followed by a commented tasting of our wines, accompanied by a delicious mâchon of local charcuterie and cheeses. Let yourself be surprised by this authentic experience!
German :
Entdecken Sie das Weingut bei einer geführten Besichtigung, gefolgt von einer kommentierten Weinprobe mit einem köstlichen Mâchon aus lokalen Wurst- und Käsesorten. Lassen Sie sich von diesem authentischen Erlebnis überraschen!
Italiano :
Scoprite la tenuta con una visita guidata, seguita da una degustazione guidata dei nostri vini, accompagnata da un delizioso mâchon di salumi e formaggi locali. Lasciatevi sorprendere da questa esperienza autentica!
Espanol :
Descubra la finca en una visita guiada, seguida de una degustación comentada de nuestros vinos, acompañada de un delicioso mâchon de embutidos y quesos locales. ¡Déjese sorprender por esta auténtica experiencia!
