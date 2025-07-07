Visites Maison du Patrimoine de Lesterps Lesterps
Visites Maison du Patrimoine de Lesterps Lesterps mercredi 1 juillet 2026.
Lesterps
Visites Maison du Patrimoine de Lesterps
12 rue de l’Abbatiale Lesterps Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-07-01
Ouvert en juillet et août tous les jours (même week-end sauf le lundi) de 14H30 à 18H30
et les week-end de septembre.
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12 rue de l’Abbatiale Lesterps 16420 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 71 02 92 mairie.lesterps@wanadoo.fr
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English :
Open July and August every day (including weekends except Mondays) from 2.30 pm to 6.30 pm
and weekends in September.
L’événement Visites Maison du Patrimoine de Lesterps Lesterps a été mis à jour le 2025-07-07 par Office de Tourisme Charente Limousine