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Visites Maison du Patrimoine de Lesterps Lesterps

Visites Maison du Patrimoine de Lesterps Lesterps mercredi 1 juillet 2026.

Adresse : 12 rue de l'Abbatiale

Ville : 16420 Lesterps

Département : Charente

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : lundi 31 août 2026

Tarif :

Lesterps

Visites Maison du Patrimoine de Lesterps

12 rue de l’Abbatiale Lesterps Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-08-31

Date(s) :
2026-07-01

Ouvert en juillet et août tous les jours (même week-end sauf le lundi) de 14H30 à 18H30
et les week-end de septembre.
  .

12 rue de l’Abbatiale Lesterps 16420 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 71 02 92  mairie.lesterps@wanadoo.fr

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English :

Open July and August every day (including weekends except Mondays) from 2.30 pm to 6.30 pm
and weekends in September.

L’événement Visites Maison du Patrimoine de Lesterps Lesterps a été mis à jour le 2025-07-07 par Office de Tourisme Charente Limousine

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