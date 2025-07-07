Lesterps

Visites Maison du Patrimoine de Lesterps

12 rue de l’Abbatiale Lesterps Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-01

Ouvert en juillet et août tous les jours (même week-end sauf le lundi) de 14H30 à 18H30

et les week-end de septembre.

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12 rue de l’Abbatiale Lesterps 16420 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 71 02 92 mairie.lesterps@wanadoo.fr

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English :

Open July and August every day (including weekends except Mondays) from 2.30 pm to 6.30 pm

and weekends in September.

L’événement Visites Maison du Patrimoine de Lesterps Lesterps a été mis à jour le 2025-07-07 par Office de Tourisme Charente Limousine