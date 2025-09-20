Visites musicales au musée Musée « Au fil du Papier » Pont-à-Mousson

Visites musicales au musée 20 et 21 septembre Musée « Au fil du Papier » Meurthe-et-Moselle

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Guidées par Adeline Karcher, historienne et musicienne, les visites mêlent découverte patrimoniale et intermèdes musicaux. Au fil du parcours, les explications sur l’histoire du site s’entrelacent avec des moments de flûte joués en direct, offrant une expérience sensible et originale qui met en valeur l’architecture et l’âme des lieux.

Assistez également à la séance de dédicaces de son dernier ouvrage «L’abbaye des Prémontrés de Pont-à-Mousson».

Par ailleurs, une exposition et des ateliers de calligraphie, par Jean-Sébastien GRILL, se tiendront à la chapelle de l’Institut, à l’arrière du musée.

Enfin, ce week-end sera le dernier moment de pouvoir visiter l’exposition temporaire « Une famille mussipontaine – Les Charaux ».

Musée « Au fil du Papier » 13 rue Magot de Rogéville 54700 Pont-à-Mousson

Installé dans un ancien hôtel particulier de la renaissance, ce musée est créé en 1999 avec la volonté de présenter la riche histoire de Pont-à-Mousson et de son université (actuelle université de Nancy) ainsi que de préserver et présenter un incroyable savoir-faire : la fabrique d'objets d'art en carton-pâte ou papier mâché.

Le portail d’entrée avec ses vantaux est classé au titre des monuments historiques par arrêté du 6 novembre 1980. Les façades et les toitures, les plafonds à la française, les deux escaliers sont inscrits aux monuments historiques par arrêté du 25 novembre 1987.

© Tourisme Pont-à-Mousson