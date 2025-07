Visites nocturnes au château d’Oudon une soirée hors du temps Oudon

Visites nocturnes au château d’Oudon une soirée hors du temps Oudon mardi 29 juillet 2025.

Visites nocturnes au château d’Oudon une soirée hors du temps

11 Rue du Pont-Levis Oudon Loire-Atlantique

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-29 20:00:00

fin : 2025-08-05 21:30:00

Date(s) :

2025-07-29 2025-08-05

Explorez le château d’Oudon à la tombée de la nuit en compagnie d’une guide costumé.

Les mardis 29 juillet et 5 août à 20h, le château d’Oudon vous invite à (re)découvrir ses secrets à la faveur du soir.

De la cour aux hauteurs du donjon, suivez le guide en costume, plongez dans l’histoire du château et découvrez l’ingéniosité de son architecture, jusqu’à atteindre la terrasse pour une vue à 360°.

Là-haut, à la tombée de la nuit, profitez d’un panorama exceptionnel sur la Loire et les paysages alentours, baigné dans les lumières dorées du crépuscule.

Une expérience immersive et conviviale, idéale pour profiter des douces soirées d’été en famille ou entre amis. .

11 Rue du Pont-Levis Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 80 04 contact@ocapoudon.fr

English :

Explore the Château d’Oudon at dusk with a costumed guide.

German :

Erkunden Sie das Schloss Oudon bei Einbruch der Dunkelheit in Begleitung einer kostümierten Führerin.

Italiano :

Esplorate il castello di Oudon al tramonto in compagnia di una guida in costume.

Espanol :

Explore el castillo de Oudon al anochecer en compañía de un guía disfrazado.

