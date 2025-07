Visites nocturnes de l’abbatiale | Abbaye de Bassac Abbaye de Bassac Bassac

Abbaye de Bassac 50, route de Condé Bassac Charente

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Début : 2025-07-27

fin : 2025-08-17

2025-07-27 2025-08-10 2025-08-17

Entre Ombres et lumières, associer art et histoire de l’Abbaye de Bassac pour une découverte originale de ce patrimoine, visite proposée par le guide Silvio Pianezola.

+33 6 72 14 14 14 silvio.pianezola@orange.fr

English :

Entre Ombres et lumières, combining art and history at Bassac Abbey for an original discovery of this heritage, with guide Silvio Pianezola.

German :

Zwischen Licht und Schatten, verbinden Sie Kunst und Geschichte der Abtei von Bassac für eine originelle Entdeckung dieses Kulturerbes. Die Führung wird von dem Fremdenführer Silvio Pianezola angeboten.

Italiano :

Tra Ombre e Luci, unire arte e storia all’Abbazia di Bassac per una scoperta originale di questo patrimonio, un tour condotto dalla guida Silvio Pianezola.

Espanol :

Entre sombras y luces, combine arte e historia en la abadía de Bassac para un descubrimiento original de este patrimonio, un recorrido dirigido por el guía Silvio Pianezola.

