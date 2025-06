Visites nocturnes estivales Gizeux 8 juillet 2025 21:00

Indre-et-Loire

Visites nocturnes estivales Gizeux Indre-et-Loire

Cette année, nos soirées d’été se renouvellent. Après une visite en autonomie dans le château éclairé à la bougie, profitez d’un spectacle équestre enflammé à la tombée de la nuit … La Cie des Troubadours débridés vous présente Equus Poccus !

Dressage et voltige équestre, histoire fantastique d’un alchimiste artificier, flammes et étincelles ensorcelantes …. de quoi émerveiller les petits et les grands !

Réservation conseillée, possibilité de pique-niquer sur place avant 21h. 8 .

Gizeux 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 45 18 info@chateaudegizeux.com

English :

This year, our summer evenings are renewed. After a self-guided tour of the candlelit château, enjoy a fiery equestrian show as night falls? Cie des Troubadours débridés presents Equus Poccus!

German :

Dieses Jahr werden unsere Sommerabende neu gestaltet. Nach einem Rundgang auf eigene Faust durch das mit Kerzen beleuchtete Schloss, genießen Sie bei Einbruch der Dunkelheit eine feurige Pferdeshow? Die Cie des Troubadours débridés präsentiert Ihnen Equus Poccus!

Italiano :

Quest’anno le nostre serate estive avranno un aspetto del tutto nuovo. Dopo una visita autoguidata del castello illuminato a lume di candela, potrete assistere a un ardente spettacolo equestre al calar della sera? La Cie des Troubadours débridés presenta Equus Poccus!

Espanol :

Este año, nuestras veladas estivales adquieren un aspecto totalmente nuevo. Tras una visita autoguiada del castillo a la luz de las velas, disfrute de un ardiente espectáculo ecuestre al caer la noche.. ¡La Cie des Troubadours débridés presenta Equus Poccus!

