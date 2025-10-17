Visites nocturnes et dégustation de vin au château d’Oudon Oudon

11 Rue du Pont-Levis Oudon Loire-Atlantique

Un soir d’automne, le château se pare de ses plus belles couleurs. Un guide en costume vous conte son histoire, avant une dégustation des vins du Domaine des Génaudières avec la vigneronne Anne Athimon.

15€ par personne. .

11 Rue du Pont-Levis Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 80 04 contact@ocapoudon.fr

English :

On an autumn evening, the château is decked out in its finest colors. A costumed guide will tell you all about its history, before a tasting of Domaine des Génaudières wines with winemaker Anne Athimon.

German :

An einem Herbstabend erstrahlt das Schloss in seinen schönsten Farben. Ein kostümierter Führer erzählt Ihnen seine Geschichte, bevor Sie mit der Winzerin Anne Athimon die Weine der Domaine des Génaudières probieren.

Italiano :

In una serata autunnale, il castello si veste dei suoi colori più belli. Una guida in costume vi racconterà la sua storia, prima che possiate degustare i vini del Domaine des Génaudières con l’enologa Anne Athimon.

Espanol :

En una tarde de otoño, el castillo se engalana con sus más bellos colores. Un guía disfrazado le contará toda su historia, antes de disfrutar de una degustación de vinos del Domaine des Génaudières con la enóloga Anne Athimon.

L’événement Visites nocturnes et dégustation de vin au château d’Oudon Oudon a été mis à jour le 2025-09-17 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis