Visites nocturnes L'oratoire carolingien s'illumine

Germigny-des-Prés

2026-02-18

2026-02-25

2026-02-18 2026-02-25

A la lueur des bougies, le patrimoine se révèle quelquefois avec mystère. Découvrez ainsi l’oratoire, rare témoin de l’architecture carolingienne (9e siècle) sur les pas d’une guide en costume, pour en faire toute la lumière. Jadis, chapelle privée de Théodulfe, conseiller de Charlemagne, évêque d’Orléans et abbé de Fleury, cette église abrite une mosaïque unique en France où s’éclaire l’Arche d’alliance. Lors de cette visite, des détails qui passent inaperçus en plein jour se révèlent plus nettement et le calme de la soirée vous incite à prendre le temps d’admirer chaque élément.

Laissez-vous porter, le temps d’une soirée, dans l’univers de l’oratoire, où une ambiance intimiste dévoile toute la richesse de cette église carolingienne.

Office de Tourisme du Val de Sully

