Visites nocturnes Rouen 17 juillet 2025 22:00

Seine-Maritime

Visites nocturnes Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-17 22:00:00

fin : 2025-08-28 23:00:00

Date(s) :

2025-07-17

Quoi de mieux qu’une visite nocturne pour découvrir le plus ancien ossuaire d’Europe ? Au crépuscule, l’Aître Saint-Maclou dévoile son passé riche de plus de 600 ans d’histoire. Au fil du discours du guide, le petit groupe pourra apprécier la douce lumière de la cour carrée et l’ambiance magique qui se dégage de ce lieu unique.

Tous les jeudis du 17 juillet au 28 août | 22h (1h) | Tout public

Durée 1h | 7€/personne

Sur réservation

Quoi de mieux qu’une visite nocturne pour découvrir le plus ancien ossuaire d’Europe ? Au crépuscule, l’Aître Saint-Maclou dévoile son passé riche de plus de 600 ans d’histoire. Au fil du discours du guide, le petit groupe pourra apprécier la douce lumière de la cour carrée et l’ambiance magique qui se dégage de ce lieu unique.

Tous les jeudis du 17 juillet au 28 août | 22h (1h) | Tout public

Durée 1h | 7€/personne

Sur réservation .

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

English : Visites nocturnes

What better way to discover Europe?s oldest ossuary than by night? At dusk, the Aître Saint-Maclou reveals its rich 600-year history. As the guide talks, the small group will appreciate the soft light of the square courtyard and the magical atmosphere that emanates from this unique site.

Every Thursday from July 17 to August 28 | 22h (1h) | All audiences

Duration 1h | 7?/person

On reservation

German :

Was gibt es Besseres als einen nächtlichen Besuch, um das älteste Beinhaus Europas zu entdecken? In der Abenddämmerung enthüllt der Aître Saint-Maclou seine über 600 Jahre alte Geschichte. Während der Fremdenführer spricht, kann die kleine Gruppe das sanfte Licht des quadratischen Hofes und die magische Atmosphäre, die von diesem einzigartigen Ort ausgeht, genießen.

Jeden Donnerstag vom 17. Juli bis 28. August | 22 Uhr (1 Stunde) | Für alle Altersgruppen

Dauer 1 Stunde | 7?/Person

Auf Reservierung

Italiano :

Quale modo migliore di scoprire il più antico ossario d’Europa se non di notte? All’imbrunire, l’Aître Saint-Maclou rivela un passato ricco di oltre 600 anni di storia. Mentre la guida parla, il piccolo gruppo può apprezzare la luce soffusa del cortile quadrato e l’atmosfera magica che emana da questo sito unico.

Ogni giovedì dal 17 luglio al 28 agosto | 22h (1h) | Tutte le età

Durata 1h | 7?/persona

Solo su prenotazione

Espanol :

¿Qué mejor manera de descubrir el osario más antiguo de Europa que de noche? Al anochecer, el Aître Saint-Maclou revela un pasado rico en más de 600 años de historia. Mientras el guía habla, el pequeño grupo puede apreciar la suave luz del patio cuadrado y la atmósfera mágica que emana de este lugar único.

Todos los jueves del 17 de julio al 28 de agosto | 22h (1h) | Todas las edades

Duración 1h | 7?/persona

Sólo con reserva

L’événement Visites nocturnes Rouen a été mis à jour le 2025-06-21 par Seine-Maritime Attractivité