Visites patrimoniales / association Arts et Histoire Adresse communiquée lors de l’inscription Houilles

Visites patrimoniales / association Arts et Histoire Dimanche 21 septembre, 10h30, 12h00, 14h00, 16h00 Adresse communiquée lors de l’inscription Yvelines

Gratuit – réservation conseillée auprès de la Graineterie : 0130863234

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

En partenariat avec l’association Arts et Histoire

Ce parcours nous permettra d’aborder l’histoire de la céramique dans l’architecture en fonction des typologies (logement social (HBM), habitat collectif, bâtiments industriels, commerces, écoles et lycées / bâtiments publics, maisons individuelles), tout en témoignant de l’histoire et du développement de la ville de Houilles.

Guide conférencière, diplômée de l’Ecole du Louvre, Marianne Autain dispense depuis de nombreuses années des cours d’Histoire de l’Art et des visites guidées. Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, elle embarquera le public dans une au cours de laquelle elle dévoilera l’histoire architecturale de la ville et attirera l’attention sur les façades et leurs décors.

A partir de 5 ans

Adresse communiquée lors de l’inscription 78800 Houilles Houilles 78800 Yvelines Île-de-France

©Ville de Houilles