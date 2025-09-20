Visites Portes ouvertes de l’Arche de Saint Antoine Arche de Saint-Antoine Saint-Antoine l’Abbaye

Visites gratuites en français, accessibles dès 12 ans. Départ sur le perron de l’entrée principale, en face du Musée Départemental. Jardin et boutique accessibles aux heures dites depuis la Grande Cour (en face la boutique du musée).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T11:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

La maison communautaire de l’Arche de Saint-Antoine ouvre ses portes les 20 et 21 septembre. L’occasion de découvrir les coulisses de notre communauté au gré de « Visites Historiques ».

Ce week-end, au programme, chaque jour :

• Des « Visites Historiques » de 13h45 à 15h15, et de 17h à 18h30

• Des « Visites Communautaires » de 11h30 à 12h45, et de 15h30 à 16h45

• Visite libre de notre jardin le dimanche de 15h à 18h

Arche de Saint-Antoine 34 La Basse Cour 38160 Saint Antoine l’Abbaye Saint-Antoine l’Abbaye 38160 Saint-Antoine-l’Abbaye Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476364597 https://www.arche-sta.com Bâtiments et jardin de l’ancienne abbaye médiévale, habitée et animée par une communauté de laïques qui y font vivre une Maison d’accueil et de formation selon les principes de la non-violence se garer sur le grand parking d’herbe au haut du village après la boulangerie

