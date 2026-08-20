Visites portes ouvertes du chantier, Archéo-site des potiers de l’Ysieux, Fosses

Informations pratiques

Visites portes ouvertes du chantier 19 et 20 septembre Archéo-site des potiers de l’Ysieux Val-d’Oise

Plusieurs départs de visites les après-midi, places limitées, réservation conseillée sur le site internet du musée ou au 01 34 09 01 02 à partir d’un mois avant l’évènement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La visite permettra de découvrir le site en cours de travaux, en parcourant les espaces extérieurs : autour du bâtiment d’accueil en pisé, les vestiges des anciens fours en cours de restauration, la cour de l’ancienne ferme du 17e siècle restaurée, en face de l’église paroissiale médiévale et renaissance. Les médiateurs d’ARCHÉA présenteront le projet de futur archéo-site ainsi que tous les dispositifs et animations qui seront proposés à son ouverture.

Archéo-site des potiers de l’Ysieux Grande Rue 95470 Fosses Fosses 95470 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 09 01 02 https://archea.roissypaysdefrance.fr/quest-quarchea/archeo-site-des-potiers-de-lysieux https://www.facebook.com/archea.musee/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 34 09 01 02 »}, {« type »: « link », « value »: « https://archea.roissypaysdefrance.fr/activites/formulaire-de-reservation-des-evenements-au-musee »}] [{« link »: « https://archea.roissypaysdefrance.fr/quest-quarchea/archeo-site-des-potiers-de-lysieux »}] Après des fouilles préventives réalisées en 2024 par l’association JPGF de Villiers-le-Bel, les premiers travaux du futur Archéo-site ont démarré en janvier 2025. Ce projet de l’agglomération, dont l’ouverture est prévue en 2027, proposera un parcours extérieur autour des vestiges de cette activité potière millénaire, ainsi qu’une exposition permanente dans les bâtiments d’une ancienne ferme du 17e siècle, des ateliers pour le grand public et une résidence d’artistes. Il s’agira d’une nouvelle antenne du musée intercommunal ARCHÉA, qui bénéficie de l’appellation Musée de France.

Les travaux consistent en la restauration complète du corps de ferme, la mise en place d’une toiture protégeant les vestiges et la construction d’un bâtiment d’accueil en pisé. Accès limité à certaines manifestations ponctuelles pendant la durée des travaux, ouverture au grand public prévue au printemps 2027.

Visite commentée

© Roissy Pays de France/ARCHEA